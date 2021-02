John Geddert morto suicida: l’ex coach era accusato di abusi sulle atlete (Di venerdì 26 febbraio 2021) l’ex allenatore di ginnastica che vinse l’oro alle Olimpiadi di Londra, John Geddert, è morto suicida dopo essere stato incriminato per abusi sulle sue atlete minorenni. Jamie Squire/Getty ImagesJohn Geddert, l’ex coach della squadra olimpica di ginnastica degli Usa che vinse la medaglia d’oro a Londra nel 2012, si è suicidato qualche ora dopo essere stato incriminato dalla procura per abusi sessuali, lavoro forzato ed estorsione. Il corpo senza vita dell’ex allenatore statunitense, che aveva 63 anni, è stato trovato all’interno della sua automobile, in un parcheggio di un’autostrada del Michigan. Geddert si sarebbe ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 febbraio 2021)allenatore di ginnastica che vinse l’oro alle Olimpiadi di Londra,, èdopo essere stato incriminato persueminorenni. Jamie Squire/Getty Imagesdella squadra olimpica di ginnastica degli Usa che vinse la medaglia d’oro a Londra nel 2012, si èto qualche ora dopo essere stato incriminato dalla procura persessuali, lavoro forzato ed estorsione. Il corpo senza vita delallenatore statunitense, che aveva 63 anni, è stato trovato all’interno della sua automobile, in un parcheggio di un’autostrada del Michigan.si sarebbe ...

