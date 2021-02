Jennifer Lopez si è sposata? La foto in abito bianco che ha scatenato il gossip (Di venerdì 26 febbraio 2021) A marzo 2019 era arrivata la proposta di nozze, su una spiaggia caraibica, con un diamante da 20 carati del valore stimato di 4.5 milioni di dollari. Alex Rodriguez non ha mai badato a spese per la sua Jennifer Lopez. L’ex campione di baseball 45enne e la star 51enne fanno coppia fissa dal 2017 e non perdono occasione per lodarsi a vicenda su Instagram. Con la loro famiglia allargata (hanno 2 figli a testa da precedenti relazioni) i due trascorrono felici il tempo tra la villa di Miami e la residenza di New York. Le nozze cancellate JLo e ARod avevano iniziato a pianificare il loro matrimonio fiabesco fin da subito. Il grande evento era previsto per il 2020 in Italia, poi è arrivato il covid a complicare tutto e loro hanno dovuto rimandare la cerimonia per ben due volte. “L’abbiamo cancellato e da allora non ne abbiamo più parlato. Vogliamo farlo bene ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) A marzo 2019 era arrivata la proposta di nozze, su una spiaggia caraibica, con un diamante da 20 carati del valore stimato di 4.5 milioni di dollari. Alex Rodriguez non ha mai badato a spese per la sua. L’ex campione di baseball 45enne e la star 51enne fanno coppia fissa dal 2017 e non perdono occasione per lodarsi a vicenda su Instagram. Con la loro famiglia allargata (hanno 2 figli a testa da precedenti relazioni) i due trascorrono felici il tempo tra la villa di Miami e la residenza di New York. Le nozze cancellate JLo e ARod avevano iniziato a pianificare il loro matrimonio fiabesco fin da subito. Il grande evento era previsto per il 2020 in Italia, poi è arrivato il covid a complicare tutto e loro hanno dovuto rimandare la cerimonia per ben due volte. “L’abbiamo cancellato e da allora non ne abbiamo più parlato. Vogliamo farlo bene ...

