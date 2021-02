Jammin’ Apollon | di Yuki Kodama | Anime e inchiostro

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Bentornati all’appuntamento dedicato agli, in particolare quelli del catalogo VVVVID, e al loro raffronto con i manga: oggi vi presentiamo, diNel passaggio dall’adolescenza all’età adulta, tutti noi abbiamo vissuto esperienze che rimarranno impresse nella nostra mente. Storie senza tempo che ci hanno formati, forgiando il carattere e il corpo, permettendoci di avviarci verso le responsabilità della vita con molta più consapevolezza di quanta ne avessimo negli anni della crescita. Sono proprio queste le storie che più ci attraggono, in un libro come in un film, perché rispettano una parte del nostro vissuto marchiata indelebilmente sulla nostra pelle, permettendoci di rivivere il passato come solo la nostalgia può fare....