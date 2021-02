Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini opinioniste all’Isola | “Tranquilla Ilary | ci amiamo”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Le due sono ospiti dell’appuntamento di domani con “Verissimo” “Stai, noi ci” Ivaed, domani, ospiti di, “Verissimo”, ufficializzano la loro partecipazione alla nuova edizione de “L’isola dei Famosi” in veste dial fianco della conduttriceBlasi. Ai microfoni del talk show lasi dice entusiasta per questa nuova esperienza: “Io sono carica come una ‘balestra’”. E aggiunge: “È un programma che mi diverte, voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura insieme a Iva”. Leggi anche: Massimiliano Rosolino: chi è l’ex nuotatore inviato dell’”Isola dei Famosi” Anche la ...

emergenzavvf : La scomparsa di Luigi Albertelli, paroliere per Mina, Milva, Iva Zanicchi e anche per i #vigilidelfuoco: con il mae… - fabio_blob_ : RT @fabiofabbretti: #Isola: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste. 'Alla prima puntata twerkeremo insieme' - fabiofabbretti : #Isola: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste. 'Alla prima puntata twerkeremo insieme'… - spi4ndo : OPINIONISTE UFFICIALI? #ISOLA IVA ZANICCHI ELETTRA LAMBORGHINI #isoladeifamosi - SpettacoliNEWS : A #Verissimo le nuove opinioniste de 'L'Isola dei Famosi' @ElettraLambo e @iva_zanicchi: 'Stai tranquilla… -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Il Mattino

Il profilo social di Verissimo ha annunciato la presenza in studio di Elettra Lamborghini e, che Ilary Blasi avrebbe voluto al proprio fianco per la capacità di parlar franco. La nuova ...Sabato 27 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con le emozioni di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin. In esclusiva a ...“Stai tranquilla Ilary, noi ci amiamo”. Così Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, in esclusiva a Verissimo sabato 27 febbraio, ufficializzano la loro partecipazione alla nuova edizione de L’isola dei ...Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, domani, a Verissimo, ufficializzano la loro partecipazione alla nuova edizione de “L’isola dei Famosi ...