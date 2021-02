Italia’s Got Talent, chi è David Mazzoni il finalista 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Volge al termine questa edizione di Italia’s Got Talent, scopriamo chi è David Mazzoni il finalista 2021. David Mazzoni, la sua esibizione lascia tutti a bocca apertaDavid Mazzoni arriva dalle strade di Ancona, dove ha il suo impiego come operatore ecologico. Giunge alla conquista del palco di Italia’s Got Talent, regalandoci una performance lirica che ha lasciato tutti senza parole, ha 38 anni e viene da Collemarino, in provincia di Ancona. La sua esibizione è stata così apprezzata dai giudici Federica Pellegrini, Frank Matano, Joe Bastianich e Mara Maionchi che tutti all’unisono hanno deciso di spedirlo direttamente alla finale che si terrà a Marzo. La sua esibizione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Volge al termine questa edizione diGot, scopriamo chi èil, la sua esibizione lascia tutti a bocca apertaarriva dalle strade di Ancona, dove ha il suo impiego come operatore ecologico. Giunge alla conquista del palco diGot, regalandoci una performance lirica che ha lasciato tutti senza parole, ha 38 anni e viene da Collemarino, in provincia di Ancona. La sua esibizione è stata così apprezzata dai giudici Federica Pellegrini, Frank Matano, Joe Bastianich e Mara Maionchi che tutti all’unisono hanno deciso di spedirlo direttamente alla finale che si terrà a Marzo. La sua esibizione ...

