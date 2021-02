Italia zona arancione scuro o rossa: quali le città che cambiano colore da sabato (Di venerdì 26 febbraio 2021) La risalita dei contagi da coronavirus e il diffondersi sempre più preoccupante delle varianti Covid spingono il governo ad optare per la linea dura: con un’Italia sempre più zona rossa o al massimo arancione scuro, il cambio colore è inevitabile. Misure mirate, a seconda dell’incidenza dei casi, portano le varie aree della penisola a tingersi di ‘sfumature’ diverse. E così, a partire da domani – sabato 27 febbraio 2021 – alcune città vedranno cambiare il proprio colore. Leggi anche >> Bologna zona arancione scuro, il sindaco Merola: «Fermare una curva che preoccupa» Italia zona arancione scuro o ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) La risalita dei contagi da coronavirus e il diffondersi sempre più preoccupante delle varianti Covid spingono il governo ad optare per la linea dura: con un’sempre piùo al massimo, il cambioè inevitabile. Misure mirate, a seconda dell’incidenza dei casi, portano le varie aree della penisola a tingersi di ‘sfumature’ diverse. E così, a partire da domani –27 febbraio 2021 – alcunevedranno cambiare il proprio. Leggi anche >> Bologna, il sindaco Merola: «Fermare una curva che preoccupa»o ...

