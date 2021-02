Italia Viva, nel 2018 i fedelissimi di Renzi (all’epoca nel Pd) accusarono il regime saudita per il caso Kashoggi. Oggi tacciono sui rapporti tra Salman e il loro capo (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Un’interrogazione? Non ricordo, la devo recuperare poi la richiamo”, risponde Raffaella Paita che non chiamerà più, come Ivan Scalfarotto, Oggi sottosegretario agli Interni ma fino al 13 gennaio agli Esteri. E Roberto Giachetti: “Con voi non parlo”. Cosa hanno i tre in comune? Sono tutti ex deputati del Pd e Oggi di Italia Viva, va bene. Ma sono soprattutto co-firmatari di una vibrante quanto emblematica interrogazione al governo (scarica) – di cui non facevano parte – sul caso dell’omicidio del giornalista saudita Jamal KashOggi, nella quale chiedevano “quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare qualora fosse appurato che la scomparsa del giornalista del Washington Post sia riconducibile alle responsabilità della famiglia reale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Un’interrogazione? Non ricordo, la devo recuperare poi la richiamo”, risponde Raffaella Paita che non chiamerà più, come Ivan Scalfarotto,sottosegretario agli Interni ma fino al 13 gennaio agli Esteri. E Roberto Giachetti: “Con voi non parlo”. Cosa hanno i tre in comune? Sono tutti ex deputati del Pd edi, va bene. Ma sono soprattutto co-firmatari di una vibrante quanto emblematica interrogazione al governo (scarica) – di cui non facevano parte – suldell’omicidio del giornalistaJamal, nella quale chiedevano “quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare qualora fosse appurato che la scomparsa del giornalista del Washington Post sia riconducibile alle responsabilità della famiglia reale ...

