Italia | riaprono cinema e teatri in zona gialla

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La riapertura dal 27 gennaio Buone nuove per il mondo della cultura. Il Ministro della Cultura Franceschini attendeva per oggi l’approvazione del protocollo sui luoghi della cultura da parte del CTS. Il via libera è stato dato: dal 27 marzo, ma solo in, riaprirannoovviamente a capienza ridotta e non oltre le 22 (orario del coprifuoco). Imprescindibile l’obbligo di mascherine. Su Twitter sono anche arrivate le parole di Franceschini: “Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in, la riapertura didal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend”. Una decisione che arriva in concomitanza con l’analisi ...