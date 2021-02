Italia | chi la vuole “aperta” e chi la vuole “chiusa”!

Agenzia_Italia : 'C'è chi ha paura del mio film-inchiesta sull'omicidio Khashoggi', dice il regista - matteosalvinimi : Un ragazzo di 30 anni, un militare innamorato dell'Italia e della sua divisa fino all'estremo sacrificio. Ci string… - berlusconi : L’attentato contro chi rappresenta l’Italia nel mondo è un attentato contro tutti gli italiani. Ci aspettiamo dalle… - aanddrreaa : RT @FmMosca: La distruzione della classe media destabilizzerà l’Italia sul piano sociale. La classe media è il cuscinetto naturale fra una… - brianconley851 : I barbieri in Italia devono riaprire. Chi sono queste scimmie pelose? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia chi

IL GIORNO

... asportando poi gli organi,non pagava il riscatto. Ora si teme che possa evadere il suo socio ... Anche quella, che interessa l', di aver organizzato il viaggio della morte dell'aprile 2015. ...Dimenticatevi le bugie sul Covid disseminate daosava parlare di disinformazione o, peggio, di censura. E cancellatevi dalla mente tutte le ...la povertà come aveva promesso Di Maio in. Per ...Farmindustria presenta al Mise una lista di otto aziende, c’è pure Fidia. Via alla Fase 2 di sperimentazione del siero Sanofi-Glaxo ...Le nuove regole entreranno in vigore da lunedì 1 marzo. Salvini: «Basta ai mesi di paura». Zingaretti: «Sta portando l’Italia fuori strada» ...