Istat | nel 2020 crollo indice di fatturato per imprese di servizi | - 12 | 1%

istat_it : Nel IV trimestre 2020 fatturato dei servizi -2,2% sul III trimestre e -7,6% su base annua #istat… - FabrizioZulli : RT @istat_it: Nel IV trimestre 2020 fatturato dei servizi -2,2% sul III trimestre e -7,6% su base annua #istat - longobar : RT @istat_it: Nel IV trimestre 2020 fatturato dei servizi -2,2% sul III trimestre e -7,6% su base annua #istat - FlorianCiornei : RT @dariodivico: Servizi/ Nel quarto trimestre 2020 si stima che l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi diminuisca del 2,2% r… - Flavr7 : RT @istat_it: Nel IV trimestre 2020 fatturato dei servizi -2,2% sul III trimestre e -7,6% su base annua #istat -

Ultime Notizie dalla rete : Istat nel

Agenzia ANSA

corso del 2020 si è registrata una flessione del 12,1% dell'indice del fatturato delle imprese ... Lo ha reso noto l'. La perdita di fatturato ha colpito la quasi totalità dei settori rilevati, ...Alle 10:00 l'renderà noto il fatturato dei serviziquarto trimestre 2020, mentre un'ora più tardi il saldo della bilancia commerciale extra - Ue. Ale 14:30 dagli Usa arriveranno redditi e ..., con un’età media di 41 anni secondo i dati dell’ultimo censimento Istat! “Questo dato ci impone di continuare ad investire e a mettere in campo tutti i progetti e le azioni che possono venirci in me ...Il pagamento delle pensioni di marzo rivoluziona l'importo per effetto dei conguagli Irpef, crediti di imposta ed addizionali comunali.