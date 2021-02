Isola, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste: la promessa a Ilary (Di venerdì 26 febbraio 2021) A Verissimo le due cantanti hanno parlato per la prima volta del loro nuovo progetto televisivo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 26 febbraio 2021) A Verissimo le due cantanti hanno parlato per la prima volta del loro nuovo progetto televisivo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

_elisarcastic : Ma in che senso Elettra Lamborghini sarà opinionista a l'isola, non avevo la minima intenzione di vederlo ma come s… - elettrasunrise : RT @SpettacoliNEWS: A #Verissimo le nuove opinioniste de 'L'Isola dei Famosi' @ElettraLambo e @iva_zanicchi: 'Stai tranquilla @ilaryblasi,… - nomeutentte : L’unica cosa che si salva dell isola è Elettra insieme a ilary. Per il resto anche no. #isola #isoladeifamosi - Paola63689975 : RT @MediasetTgcom24: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste a 'L'isola dei Famosi': 'Alla prima puntata twerkeremo insieme' #isola… - Paola63689975 : RT @MediasetTgcom24: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste a 'L'isola dei Famosi': 'Alla prima puntata twerkeremo insieme' #isola… -