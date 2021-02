Isola dei Famosi 2021 | Elisa Isoardi | ”sto imparando da mio fratello eremita a pescare e ad accendere il fuoco”

Leggi su trendit

(Di venerdì 26 febbraio 2021)sarà una delle prossime protagoniste dell’dei. Un nome che ha sorpreso – e non poco – considerando la lunga relazione che la conduttrice ha avuto con Mamma Rai., comunque, avrebbe voluto raccontare i motivi che l’hanno spinta a dire di sì al reality di Ilary Blasi e come si sta preparando ad affrontare questa nuova avventura. E l’avrebbe fatto in un’intervista per Il Corriere della Sera: All’voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Quindi essere più dolce, ma allo stesso tempo mostrare anche il mio lato maschile. Insomma, portare un po’ di mio. Ildella, infatti, sarebbe un ...