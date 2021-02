iOL Advertising | tre parole chiave per la crescita | Tecnologia | inventory e dati

gigavisor : RT @Engage_Magazine: L’accordo prevede l’erogazione di tutti i formati offerti dalla concessionaria iOL Advertising, prodotti custom e prog… - Notiziedi_it : Accordo Tiscali e Italiaonline, affidata a Iol Advertising vendita spazi pubblicitari - italiaonline_it : RT @Engage_Magazine: L’accordo prevede l’erogazione di tutti i formati offerti dalla concessionaria iOL Advertising, prodotti custom e prog… - Notiziedi_it : Accordo Tiscali e Italiaonline, affidata a Iol Advertising vendita spazi pubblicitari -

Newsonline , il progetto nato a maggio 2020 come branch della concessionariaper la raccolta pubblicitaria del settore news e informazione, 'non è solo un progetto commerciale, ma vuole vuole progredire in un progetto molto più ampio, di tipo industriale', ci ...Il progetto Newsonline nasce a maggio 2020 come branch della concessionaria, per occuparsi in esclusiva della raccolta pubblicitaria di un rilevante pool di testate giornalistiche ...Dagli obiettivi del progetto Newsonline alle linee di sviluppo della concessionaria: intervista a Fabio Peloso, Chief Sales Officer di Italiaonline ...Italiaonline presenta Newsonline.it, il nuovo sito di news alimentato esclusivamente dai contenuti delle testate aderenti al network Newsonline. La neonata property di Italiaonline è frutto del second ...