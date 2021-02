Io, cooperante italiano in Congo, vi racconto chi era Luca Attanasio, l’ambasciatore “umano” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il mio primo incontro con l’ambasciatore Attanasio è avvenuto durante una riunione online tra le associazioni no-profit italiane attive nella Repubblica Democratica del Congo. Era metà dicembre e una pioggia torrenziale scandiva il tempo lento della mattinata africana. Da circa tre mesi ero nel paese per gestire “sul campo” i programmi educativi e sanitari di AMKA, una piccola no-profit romana che porta avanti da circa vent’anni progetti di sviluppo integrato e sostenibile nel sud del paese, e fui invitato a partecipare insieme a diverse decine di alti responsabili di alcune tra le principali ONG presenti nel territorio. l’ambasciatore si presentò di fronte alla webcam con camicia bianca e sorriso largo, circondato da vari esponenti di associazioni che operano nella capitale Congolese a sostegno dei ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il mio primo incontro conè avvenuto durante una riunione online tra le associazioni no-profit italiane attive nella Repubblica Democratica del. Era metà dicembre e una pioggia torrenziale scandiva il tempo lento della mattinata africana. Da circa tre mesi ero nel paese per gestire “sul campo” i programmi educativi e sanitari di AMKA, una piccola no-profit romana che porta avanti da circa vent’anni progetti di sviluppo integrato e sostenibile nel sud del paese, e fui invitato a partecipare insieme a diverse decine di alti responsabili di alcune tra le principali ONG presenti nel territorio.si presentò di fronte alla webcam con camicia bianca e sorriso largo, circondato da vari esponenti di associazioni che operano nella capitalelese a sostegno dei ...

bassanonet : Dental Congo: Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in Congo: il ricordo di Luciano Fabris, cooperante int… - KeggioV : RT @giustiziamario: 'A più di sette mesi dalla scomparsa ancora lontana la verità sul cooperante italiano e le Nazioni Unite non confermano… - alioscia_castro : RT @giustiziamario: 'A più di sette mesi dalla scomparsa ancora lontana la verità sul cooperante italiano e le Nazioni Unite non confermano… - palabritadepape : RT @giustiziamario: 'A più di sette mesi dalla scomparsa ancora lontana la verità sul cooperante italiano e le Nazioni Unite non confermano… - Flacannella : RT @giustiziamario: 'A più di sette mesi dalla scomparsa ancora lontana la verità sul cooperante italiano e le Nazioni Unite non confermano… -