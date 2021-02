Inzaghi: “Dobbiamo smaltire la sconfitta col Bayern Monaco” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la sfida di campionato col Bologna in conferenza stampa. Siamo reduci da una brutta sconfitta ma è nostro dovere smaltire al più presto ciò che è successo martedì e trasformarlo in carica positiva per la partita di domani. Sarà una gara delicata e dovremo affrontarla nel migliore dei modi. Dovremo vedere come andrà la seduta di oggi: Escalante è squalificato, l’assenza dell’argentino va aggiunta a quella degli altri indisponibili, vedremo come si alleneranno i ragazzi che hanno giocato con il Bayern Monaco, martedì lo sforzo fisico e mentale è stato importante. Sono in programma tante partite ravvicinate, effettuerò le scelte di formazione più idonee. Conosciamo il Bologna, è un’ottima squadra con buonissime individualità. Fa piacere rivedere ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Simone, allenatore della Lazio, ha presentato la sfida di campionato col Bologna in conferenza stampa. Siamo reduci da una bruttama è nostro dovereal più presto ciò che è successo martedì e trasformarlo in carica positiva per la partita di domani. Sarà una gara delicata e dovremo affrontarla nel migliore dei modi. Dovremo vedere come andrà la seduta di oggi: Escalante è squalificato, l’assenza dell’argentino va aggiunta a quella degli altri indisponibili, vedremo come si alleneranno i ragazzi che hanno giocato con il, martedì lo sforzo fisico e mentale è stato importante. Sono in programma tante partite ravvicinate, effettuerò le scelte di formazione più idonee. Conosciamo il Bologna, è un’ottima squadra con buonissime individualità. Fa piacere rivedere ...

