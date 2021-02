Intesa Sanpaolo, Berenberg alza il prezzo obiettivo (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Gli analisti della banca tedesca Berenberg hanno incrementato il target price su Intesa Sanpaolo, portandolo a 1,85 euro dagli 1,55 della precedente indicazione. La raccomandazione è stata confermata “hold“. (Foto: © 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Gli analisti della banca tedescahanno incrementato il target price su, portandolo a 1,85 euro dagli 1,55 della precedente indicazione. La raccomandazione è stata confermata “hold“. (Foto: © 123RF)

