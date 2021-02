Inter | tutti negativi nel gruppo squadra Buone notizie da Appiano Gentile

Inter : ??? | NERAZZURRI Sentiamo il vostro calore e la vicinanza di tutti voi #InterFans ad ogni partita: Milano è nerazzu… - pisto_gol : Il derby di Milano ha confermato la forza dell’Inter, l’importanza del lavoro di Conte e del suo staff, e la cresci… - Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - TV7Benevento : Covid: Inter, tutti negativi i tamponi eseguiti ieri al gruppo squadra... - Fabio777_ : RT @marifcinter: #Covid, i tamponi eseguiti ieri dal gruppo squadra #Inter sono risultati tutti negativi - #Fcinter1908 #Inter #news https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tutti

Calciomercato.com

Prima è arrivata una brutta sconfitta contro lo Spezia che ha consentito all'il sorpasso in ... suAlessio Romagnoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ......che il voto sulla 'segreteria' si tenga e che sia il nuovo organo ad eleggere un primuspares ... per mantenere il simbolo e il nome attuali, necessita dell'accordo di. Anche di Casaleggio, ...E' un momento delicato per l'Inter, almeno fuori dal campo. La società attraverso un documento pubblicato stamane da Inter Media and Communication SpA ha provato a fare chiarezza, rassicurando i tifos ...In grandi difficoltà le piccole cantine (quelle con una produzione inferiore alle 400mila bottiglie) più esposte con il canale della ristorazione ...