Inter, tamponi negativi per il gruppo squadra (Di venerdì 26 febbraio 2021) tamponi negativi in casa Inter Buone notizie in casa Inter dopo i 5 casi di positività al Covid riscontrati nella giornata di ieri. Il gruppo squadra si è sottoposto ad un nuovo giro di tamponi, risultando tutti negativi. Può proseguire senza problemi dunque la preparazione in vista del match di domenica contro il Genoa. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)in casaBuone notizie in casadopo i 5 casi di positività al Covid riscontrati nella giornata di ieri. Ilsi è sottoposto ad un nuovo giro di, risultando tutti. Può proseguire senza problemi dunque la preparazione in vista del match di domenica contro il Genoa. L'articolo proviene damagazine.

Glongari : #Inter i tamponi effettuati ieri dalla squadra hanno dato tutti esito negativo. @tvdellosport - GabrielParker74 : RT @giunbia: Il Toro FC infestato, all' #Inter quattro positivi Loro vivono in una bolla di tamponi molecolari quasi giornalieri e non son… - adatorelli : RT @giunbia: Il Toro FC infestato, all' #Inter quattro positivi Loro vivono in una bolla di tamponi molecolari quasi giornalieri e non son… - SStefano93 : RT @marifcinter: #Covid, i tamponi eseguiti ieri dal gruppo squadra #Inter sono risultati tutti negativi - #Fcinter1908 #Inter #news https:… - inter_nauta_me : RT @RogerAthom: In un anno sono stati effettuati circa 100 milioni di Tamponi, quasi il doppio della popolazione italiana. Per trovare il 4… -