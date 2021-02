Inter: “Da Suning supporto economico costante e garantito. Con o senza nuovi soci” (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’Inter garantisce il supporto da parte di Suning Tante voci sul futuro dell’Inter, quasi mai niente di ufficiale. Ora il club nerazzurro, tramite la relazione di Inter, Media and Communication, ha fornito aggiornamenti in merito alla questione societaria, confermando il totale supporto da parte di Suning. Ecco il comunicato: “La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un ulteriore supporto esterno. Ma è comunque ragionevole e prudente guardare anche all’esterno”. “In questo senso, ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’garantisce ilda parte diTante voci sul futuro dell’, quasi mai niente di ufficiale. Ora il club nerazzurro, tramite la relazione di, Media and Communication, ha fornito aggiornamenti in merito alla questioneetaria, confermando il totaleda parte di. Ecco il comunicato: “La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità.ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con oun ulterioreesterno. Ma è comunque ragionevole e prudente guardare anche all’esterno”. “In questo senso, ...

Gazzetta_it : #Inter, sospeso il titolo #Suning. Novità in vista? - Corriere : Inter: Suning sospesa in Borsa, voci di un cambio di proprietà. Che succederà alla soci... - FcInterNewsit : Yuan Bi (Titan Sports Plus) a FcIN: 'Suning terrà l'Inter solo in caso di prestito. Ultima parola a Jindong Zhang' - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Inter: 'Supporto finanziario da Suning con o senza partner. Colloqui costanti' - - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Suning, avanti in modo convicente con Bc Partners. “C’è una data per la cessione dell’Inter” -