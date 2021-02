Insegnante vegana bloccata su TikTok da una petizione | ecco cosa ha fatto

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessandro Nunziati L’account di unvegan, “That Vegan Teacher“– con oltre 1,7 milioni di followers su– è stato bannato dalla piattaforma. Contro l’attivista, infatti, unaonline è riuscita a raccogliere 20mila firme e il social più amato dai giovani ha deciso di accogliere la richiesta di oscuramento. Protagonista della vicenda è la canadese Kadie Karen Diekmeyer, excinquantaseienne molto seguita in rete che ha visto cancellato il proprio account dopo che migliaia di persone si erano mosse contro di lei. “Violazione delle linee guida della comunità” è il motivo per il quale il profilo le è stato chiuso ma la ragione specifica non è del tutto chiara. Tra le ragioni di tale intervento da parte dipotrebbe avere avuto grande ...

Contro l'attivista, infatti, una petizione online è riuscita a raccogliere 20mila firme e il ... Protagonista della vicenda è la canadese Kadie Karen Diekmeyer , excinquantaseienne ...Kadie Karen Diekmeyer, 56enne canadese, conosciuta come That Vegan Teacher, è un personaggio seguitissimo, una ex, oggi attivistache aveva accumulato ben 1,7 milioni di follower su ...