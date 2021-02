Innovazione e sicurezza, Franco Gabrielli: il percorso del nuovo sottosegretario con delega sui servizi segreti e la sicurezza del Paese (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ex capo della Digos di Roma, capo del Sisde, responsabile della Protezione civile, prefetto, capo della Polizia, Franco Gabrielli è ora sottosegretario con delega sui servizi segreti e la sicurezza del Paese: per Draghi sarà un consigliere sulle nuove tensioni sociali. Un percorso che lo vede dal Viminale a Palazzo Chigi, al fianco del presidente del Consiglio (come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti e alla sicurezza. Puntuali le congratulazioni per la nomina da parte dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che ebbe il piacere di poterlo ospitare in un importante ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ex capo della Digos di Roma, capo del Sisde, responsabile della Protezione civile, prefetto, capo della Polizia,è oraconsuie ladel: per Draghi sarà un consigliere sulle nuove tensioni sociali. Unche lo vede dal Viminale a Palazzo Chigi, al fianco del presidente del Consiglio (comealla Presidenza del Consiglio conaie alla. Puntuali le congratulazioni per la nomina da parte dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che ebbe il piacere di poterlo ospitare in un importante ...

