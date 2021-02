Infortunio Kouame | tegola per la Fiorentina | il comunicato

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Brutto periodo per gli infortuni in Serie A: si ferma anche Christian, attaccante della. Ildel club viola Christiansi è fermato in allenamento: ecco ildellasulle sue condizioni. «ACFcomunica che, nel corso dell’allenamento di mercoledì, il calciatoreè stato costretto ad abbandonare il campo per un risentimento muscolare ai muscoli flessori della coscia sinistra. Gli accertamenti diagnostici effettuati nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni». Leggi su Calcionews24.com

Fiorentinanews : #Kouame Out: infortunio muscolare. Il report medico della #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Kouame

Brutto periodo per gli infortuni in Serie A: si ferma anche Christian, attaccante della Fiorentina. Il comunicato del club ...Nei primi momenti della partita, purtroppo, al centro dell'attenzione non è stato un gesto tecnico di un giocatore ma un pericoloso. All'11esimo minuto di gioco, con il risultato fermo ...Tegola in casa Fiorentina. Cesare Prandelli dovrà fare a meno di Kouame per la trasferta di Udine visto che l’ivoriano ha riportato un infortunio muscolare nella giornata di ieri. Ecco il report medic ...La Fiorentina sarà costretta a rinunciare a Christian Kouamé. A causa di un infortunio muscolare rischia fino ad un mese di stop.