Infortunio Dybala | il piano della Juventus per il rientro della Joya

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lasta trattando con la massima cautela l’di Paulo: ecco ilsocietà bianconera Dopo il consulto avuto a Barcellona, Pauloprosegue il percorso di recupero dall’al ginocchio. Il giocatore bianconero, come raccolto danews24, proseguirà con undi recupero incentrato su terapie e allenamento differenziato. ? #, a seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana, proseguirà con undi recupero incentrato su terapie e allenamento differenziato in campo. #— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) February 26, 2021 CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi ...

La Juventus sta trattando con la massima cautela l'di Paulo: ecco il piano della società bianconera per riaverlo in ...... squalificato Danilo, saranno out anche Morata,, Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Athur. Una ... Anche perchè dal match di Champions League è uscito peranche Duvan Zapata. Tanti dubbi in ...4 Pirlo voleva un centravanti alla Dzeko, a prescindere dall’arrivo o meno di Alvaro Morata. Una richiesta fatta alla società la scorsa estate, poco dopo il suo arrivo in panchina e che, a conti fatti ...Paulo Dybala prosegue il percorso di recupero dopo l'infortunio al ginocchio: ecco il piano della Juve per riaverlo il prima possibile ...