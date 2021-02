Infortunati Parma, le ultime sulle condizioni di Gervinho e Zirkzee (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Parma ha emesso un comunicato riguardo le condizioni di Gervinho e Zirkzee che hanno accusato un infortunio Si fermano Gervinho e Zirkzee. Il Parma – con un comunicato ufficiale – ha annunciato l’infortunio per l’attaccante ivoriano e per l’ex Bayern Monaco. «A seguito di una problematica avvertita ai flessori della coscia sinistra durante l’allenamento di ieri, Gervinho è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di 1 grado del muscolo semimembranoso sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Durante l’allenamento odierno Joshua Zirkzee ha accusato una lombalgia per la quale sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilha emesso un comunicato riguardo lediche hanno accusato un infortunio Si fermano. Il– con un comunicato ufficiale – ha annunciato l’infortunio per l’attaccante ivoriano e per l’ex Bayern Monaco. «A seguito di una problematica avvertita ai flessori della coscia sinistra durante l’allenamento di ieri,è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di 1 grado del muscolo semimembranoso sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Durante l’allenamento odierno Joshuaha accusato una lombalgia per la quale sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici». Leggi su Calcionews24.com

