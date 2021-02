Inferno nella notte. Appartamento in fiamme nel centro città, drammatico il bilancio: 2 morti e un ferito grave (Di venerdì 26 febbraio 2021) drammatico il bilancio dell’incendio scoppiato stanotte a Napoli in zona Fuorigrotta. Due persone sono morte, una terza è stata portata in ambulanza in condizioni gravi. A dara l’allarme, i vicini che si sono accorti delle fiamme e del fumo che usciva dalla finestra. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Intorno alle 5 del mattino i vigili del fuoco sono arrivati sul posto. Purtroppo per due persone, fratello e sorella di 93 e 72 anni, non c’è stato nulla fare. Quanto sono arrivati in via Mercatini e hanno fatto irruzione nell’Appartamento al quinto piano di di un edificio di sei piani, i vigli del fuoco si sono trovati davanti i corpi senza vita di due persone, mentre il figlio dell’uomo, con ustioni e che ha respirato i fumi tossici sprigionati dall’incendio è stato portato in ospedale. Ancora da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)ildell’incendio scoppiato staa Napoli in zona Fuorigrotta. Due persone sono morte, una terza è stata portata in ambulanza in condizioni gravi. A dara l’allarme, i vicini che si sono accorti dellee del fumo che usciva dalla finestra. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Intorno alle 5 del mattino i vigili del fuoco sono arrivati sul posto. Purtroppo per due persone, fratello e sorella di 93 e 72 anni, non c’è stato nulla fare. Quanto sono arrivati in via Mercatini e hanno fatto irruzione nell’al quinto piano di di un edificio di sei piani, i vigli del fuoco si sono trovati davanti i corpi senza vita di due persone, mentre il figlio dell’uomo, con ustioni e che ha respirato i fumi tossici sprigionati dall’incendio è stato portato in ospedale. Ancora da ...

