“Infastidito che gli obesi ricevano il vaccino Covid prima dei lavoratori essenziali”: sospeso il noto conduttore televisivo Blake McCoy (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il conduttore di Fox 5 News Blake McCoy è stato sospeso martedì dopo alcune esternazioni sui social. A dare la notizia è la rivista americana People, secondo cui nel mirino è finita questa dichiarazione pubblicata dal presentatore su Twitter: “Sono Infastidito dalle persone obese di tutte le età che hanno accesso prioritario ai vaccini prima di tutti i lavoratori essenziali” (riferendosi fondamentalmente ai giornalisti televisivi, ndr). E ancora: “Siamo andati al lavoro lo scorso marzo, aprile, maggio e tutti i giorni da quando abbiamo messo a rischio noi stessi e i nostri cari. Bisogna vaccinare tutti i lavoratori essenziali, poi gli obesi”, così il conduttore nel tweet al centro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildi Fox 5 Newsè statomartedì dopo alcune esternazioni sui social. A dare la notizia è la rivista americana People, secondo cui nel mirino è finita questa dichiarazione pubblicata dal presentatore su Twitter: “Sonodalle persone obese di tutte le età che hanno accesso prioritario ai vaccinidi tutti i” (riferendosi fondamentalmente ai giornalisti televisivi, ndr). E ancora: “Siamo andati al lavoro lo scorso marzo, aprile, maggio e tutti i giorni da quando abbiamo messo a rischio noi stessi e i nostri cari. Bisogna vaccinare tutti i, poi gli”, così ilnel tweet al centro ...

FQMagazineit : “Infastidito che gli obesi ricevano il vaccino Covid prima dei lavoratori essenziali”: sospeso il noto conduttore t… - nuvolar97330681 : RT @EmilioRavizza: basta non ne posso più di avere ogni tre passi qualcuno che mi chiede soldi che sono certo che usa per fare del male son… - EmilioRavizza : basta non ne posso più di avere ogni tre passi qualcuno che mi chiede soldi che sono certo che usa per fare del mal… - Camillax13v : SanGiovanni non era lo stesso che disse a Giulia di non voler essere infastidito dai suoi atteggiamenti/scenate di… - fattonegds : @brillebbastagds @airysgds @bellebuongds @falsagds @MALAKGDS i ragazzi non si ritrovarono in una sorta di piazzola,… -

Ultime Notizie dalla rete : Infastidito che Roma, il Bioparco sfratta le otarie e la sindaca azzera il Cda Anche se questa vicenda, oltre a essere la più eclatante, è quella che ha maggiormente infastidito il Campidoglio. Come detto i consiglieri si sono spaccati sul futuro dei due animali, arrivati a ...

GLI SCENARI COMUNITARISTI NEL MONDO POST COVID Andai a Ginevra a intervistare Carlo Rubbia che allora dirigeva il CERN. Rubbia mi ascoltò infastidito, ritenendomi un "apocalittico". Allora gli dissi: "Professor Rubbia, lei è un fisico e le faccio ...

“Infastidito che gli obesi ricevano il vaccino Covid prima dei lavoratori essenziali”: sospeso il… Il Fatto Quotidiano Recanatese, Cianni: «Pera? Va ringraziato ma tutto inizia e finisce…» L’addio di Manuel Pera alla Recanatese ha infastidito e non poco i tifosi della Recanatese. Nel mirino dei supporters leopardiani c’è la società rea di aver lasciato libero un attaccante che ha dato t ...

Disturba i vicini durante la notte, prostituta "rumorosa" condannata dal giudice Ha ricevuto un decreto penale di condanna e non si è opposta: pertanto dovrà pagarlo. Una dominicana di 41 anni era accusata di disturbo... Scopri di più ...

Anche se questa vicenda, oltre a essere la più eclatante, è quellaha maggiormenteil Campidoglio. Come detto i consiglieri si sono spaccati sul futuro dei due animali, arrivati a ...Andai a Ginevra a intervistare Carlo Rubbiaallora dirigeva il CERN. Rubbia mi ascoltò, ritenendomi un "apocalittico". Allora gli dissi: "Professor Rubbia, lei è un fisico e le faccio ...L’addio di Manuel Pera alla Recanatese ha infastidito e non poco i tifosi della Recanatese. Nel mirino dei supporters leopardiani c’è la società rea di aver lasciato libero un attaccante che ha dato t ...Ha ricevuto un decreto penale di condanna e non si è opposta: pertanto dovrà pagarlo. Una dominicana di 41 anni era accusata di disturbo... Scopri di più ...