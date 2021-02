Industria: a fine marzo chiude la Sematic, senza lavoro 183 dipendenti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - La Sematic di Osio Sotto (Bergamo), 183 dipendenti, chiuderà entro la fine di marzo. A farlo sapere è la Cgil, a cui questa mattina è stato comunicato durante l'incontro urgente con la direzione. Il gruppo Wittur, a cui fa capo Sematic, ha deciso di cessare completamente l'attività produttiva dello stabilimento entro la fine del mese di marzo. "Da parte nostra, abbiamo ribadito la drammaticità delle conseguenze sociali di una scelta del genere. Quasi 200 lavoratori resteranno senza occupazione. La Direzione aziendale ha dato disponibilità a discutere delle modalità per ridurre l'impatto sociale della delocalizzazione, ma resta il fatto che è una situazione gravissima", afferma Claudio Ravasio della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Ladi Osio Sotto (Bergamo), 183rà entro ladi. A farlo sapere è la Cgil, a cui questa mattina è stato comunicato durante l'incontro urgente con la direzione. Il gruppo Wittur, a cui fa capo, ha deciso di cessare completamente l'attività produttiva dello stabilimento entro ladel mese di. "Da parte nostra, abbiamo ribadito la drammaticità delle conseguenze sociali di una scelta del genere. Quasi 200 lavoratori resterannooccupazione. La Direzione aziendale ha dato disponibilità a discutere delle modalità per ridurre l'impatto sociale della delocalizzazione, ma resta il fatto che è una situazione gravissima", afferma Claudio Ravasio della ...

