Indice Rt Italia a 0.99

Newyork56067343 : RT @GiuseppeGuerin1: Secondo questo indice che misura il livello di giustizia sociale nei diversi Paesi l’Italia si colloca al 29 posto ...… - CorriereUmbria : Covid, Iss: 'In Italia indice Rt stabile a 0,99 nell'ultima settimana' #Covid #indiceRt #contagi #Iss… - CTinvest_Italia : RT @fondiesicav: Il nostro indice, compilato dai nostri scienziati dei dati e analisti fondamentali, suggerisce che siamo ancora del 40% so… - EconomyInformal : RT @GiuseppeGuerin1: Secondo questo indice che misura il livello di giustizia sociale nei diversi Paesi l’Italia si colloca al 29 posto ...… - GiuseppeGuerin1 : Secondo questo indice che misura il livello di giustizia sociale nei diversi Paesi l’Italia si colloca al 29 posto… -

Ultime Notizie dalla rete : Indice Italia

SoldiOnline.it

E' stabile l'Rt ina 0.99 , stesso dato della scorsa settimana. E' quanto sarebbe emerso dalla riunione di oggi della Cabina di Regia. Il range stimato è 0,93 - 1,03, con il margine superiore che ...In pratica mezzapotrebbe cambiare colore. I contagi del resto sono in crescita e le ... Cinema e teatri al vaglio la riapertura dal 27 marzo Attesa per l'Rt Decisivi saranno i dati del ...