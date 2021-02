In Brasile l’Internacional di Porto Alegre butta il campionato, e vince il Flamengo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa notte è terminato il campionato di calcio brasiliano 2020 (giunto alla sua 50esima edizione) che, di prassi, si sarebbe dovuto concludere agli inizi di dicembre, ma essendo iniziato in ritardo a causa della pandemia da Sars-CoV-2, è terminato a febbraio e che ha visto i campioni in carica del Flamengo bissare il successo dell’anno passato ma, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non è stata una cavalcata trionfale, anzi i “rubronegro” hanno conquistato la vetta della classifica soltanto alla penultima giornata. Quest’anno, infatti, si sono avvicendati in testa al campionato ben quattro squadre: all’inizio è stato l’Atletico Mineiro, guidato dall’allenatore argentino Jorge Sampaoli (che l’anno scorso aveva condotto il Santos al secondo posto…), a schizzare in testa, per poi cedere il passo ai paulisti del San ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa notte è terminato ildi calcio brasiliano 2020 (giunto alla sua 50esima edizione) che, di prassi, si sarebbe dovuto concludere agli inizi di dicembre, ma essendo iniziato in ritardo a causa della pandemia da Sars-CoV-2, è terminato a febbraio e che ha visto i campioni in carica delbissare il successo dell’anno passato ma, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non è stata una cavalcata trionfale, anzi i “rubronegro” hanno conquistato la vetta della classifica soltanto alla penultima giornata. Quest’anno, infatti, si sono avvicendati in testa alben quattro squadre: all’inizio è stato l’Atletico Mineiro, guidato dall’allenatore argentino Jorge Sampaoli (che l’anno scorso aveva condotto il Santos al secondo posto…), a schizzare in testa, per poi cedere il passo ai paulisti del San ...

