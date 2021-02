In arrivo il primo dpcm di Draghi, dal 27 marzo spiragli per la cultura (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Si va delineando il nuovo dpcm con le restrizioni anti-Covid che entrerà in vigore sabato 6 marzo e arriverà fino a martedì 6 aprile, quindi fino al termine delle festività pasquali. Dalla bozza arriva la conferma che non riaprono palestre, piscine e impianti sciistici. Tra le modifiche più attese c'è il via libera all'apertura di cinema e teatri dal 27 marzo, in zona gialla, come aveva chiesto il ministro alla cultura, Dario Franceschini. Un via libera con numerosi paletti, anche sulla capienza, e che sarà comunque riesaminato 15 giorni prima. Sarà inoltre possibile andare al museo anche nei weekend, su prenotazione. Un'altra novità è la chiusura in zona rossa di barbieri e parrucchieri, finora considerati tra i servizi alla persona che potevano rimanere aperti mentre vengono definite meglio anche le ... Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Si va delineando il nuovocon le restrizioni anti-Covid che entrerà in vigore sabato 6e arriverà fino a martedì 6 aprile, quindi fino al termine delle festività pasquali. Dalla bozza arriva la conferma che non riaprono palestre, piscine e impianti sciistici. Tra le modifiche più attese c'è il via libera all'apertura di cinema e teatri dal 27, in zona gialla, come aveva chiesto il ministro alla, Dario Franceschini. Un via libera con numerosi paletti, anche sulla capienza, e che sarà comunque riesaminato 15 giorni prima. Sarà inoltre possibile andare al museo anche nei weekend, su prenotazione. Un'altra novità è la chiusura in zona rossa di barbieri e parrucchieri, finora considerati tra i servizi alla persona che potevano rimanere aperti mentre vengono definite meglio anche le ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo primo Tra cicale e formiche vince chi sa investire Il cinese sembrò essere più alto rispetto al primo incontro. In realtà l'apparenza era dovuta alla sua nuova postura. La sua alimentazione era migliorata e ora sembrava essere completamente diverso ...

Le conseguenze della pandemia sul tessuto produttivo locale soltanto un anno dopo Un primo importante risultato l'abbiamo raggiunto: stanno finalmente arrivando i bonifici del bonus ... Saranno circa 400 le persone che, in arrivo a Firenze da tutta la provincia per la mobilitazione ...

Madame, in arrivo il primo album: cover e collaborazioni Sky Tg24 Negli Usa via libera vaccino di Johnson & Johnson, per la Fda è sicuro ed efficace Parere favorevole degli esperti per l'uso E' il terzo dopo Pfizer e Moderna, ma è .il primo a prevedere una sola dose. E' risultato efficace nell’86 per cento dei casi di forme gravi in Usa, e nell’ 8 ...

Il capo della Protezione Civile è stato sostituito Il governo ha deciso per la sostituzione di Angelo Borrelli ai vertici della Protezione Civile: il Cdm ha nominato Fabrizio Curcio.

