In arrivo il nuovo Dpcm: l'Italia resta blindata, ma riaprono cinema e teatri

Salta, invece, la stagione sciistica: le piste resteranno chiuse fino al 6 aprile. Chiuse anche palestre e piscine. In zona rossa saranno chiusi i barbieri e i parrucchieri, che il precedente governo lasciava aperti. resta il coprifuoco su tutto il territorio nazionale dalle 22 alle 5

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuovo Un nuovo film di Superman è ufficialmente in sviluppo Warner Bros. ha finalmente confermato l'arrivo di un nuovo film di Superman . Dovrebbe trattarsi di un reboot per l'uomo d'acciaio, prodotto dalla Bad Robot di JJ Abrams e scritto da Ta - Nehisi Coates. Stando a quanto rivelano diverse ...

AMICI 2021, ED. 20/ Anticipazioni registrazione oggi, 26 febbraio: Sangiovanni fuori? Un nuovo provvedimento disciplinare, scaturito dalla mancanza di ordine in casetta, ha portato la ... (Aggiornamento di Anna Montesano) Espulsione in arrivo ad Amici 20? Amici 2021 torna in onda oggi ...

