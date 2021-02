In arrivo i decreti sul riordino dei ministeri: trasferiti alla Transizione ecologica 79 dirigenti dello Sviluppo economico (Di venerdì 26 febbraio 2021) Insieme alle competenze sull’energia, il nuovo ministero per la Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani si vedrà trasferire anche le necessarie “risorse umane, strumentali e finanziarie” destinate all’esercizio delle competenze in materia di energia. Lo prevede una bozza del decreto ministeri che dovrebbe approdare venerdì in consiglio dei ministri. In particolare all’articolo 3 si legge che “a decorrere dalla data di adozione del decreto, la direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica e la direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo economico con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di dirigente di livello generale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Insieme alle competenze sull’energia, il nuovo ministero per laguidato da Roberto Cingolani si vedrà trasferire anche le necessarie “risorse umane, strumentali e finanziarie” destinate all’esercizio delle competenze in materia di energia. Lo prevede una bozza del decretoche dovrebbe approdare venerdì in consiglio dei ministri. In particolare all’articolo 3 si legge che “a decorrere ddata di adozione del decreto, la direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica e la direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministerocon la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di dirigente di livello generale e ...

