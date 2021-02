Impianto embrione | la sentenza | possibile anche senza il sì dell’ex marito

Ultime Notizie dalla rete : Impianto embrione

Arriva dalla Campania una decisione che non ha precedenti in Italia e che potrebbe fare scuola. Un uomo che cambia idea, non può interrompere la nascita di un figlio che ancora non c'è. La donna ha il diritto di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge e crioconservati anche se da quel coniuge si è separata e l'ex partner è contrario all'utilizzo. Il Tribunale di Santa Maria ha stabilito che l'impianto dell'embrione da parte di una donna potrà verificarsi anche qualora si sia separata dal marito e lo potrà fare pure in caso di contrarietà da parte di quest'ultimo.