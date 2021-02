Il sottosegretario leghista che ha confuso Topolino con Dante: “Per punizione rileggerò l’inferno” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il sottosegretario della gaffe su Dante: “rileggerò tutto l’inferno” “Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto”, la citazione di Topolino attribuita a Dante dal neo-sottosegretario all’Istruzione in quota Lega, Rossano Sasso, fa ancora sorridere. Ma l’esponente del Carroccio, originario di Altamura, in Puglia, promette di rimediare “rileggendo tutto l’inferno”. In un’intervista a Repubblica, Sasso si scusa e dichiara: “Faccio ammenda, quella frase è uscita sulla mia pagina Facebook e me ne assumo la responsabilità. Magari un giorno spiegherò l’accaduto. E intanto, per piacevole penitenza, mi impegno a rileggere i canti dell’inferno“. La sua nomina, ieri, ha fatto discutere anche per un’altra gaffe, perché il ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildella gaffe su: “tutto” “Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto”, la citazione diattribuita adal neo-all’Istruzione in quota Lega, Rossano Sasso, fa ancora sorridere. Ma l’esponente del Carroccio, originario di Altamura, in Puglia, promette di rimediare “rileggendo tutto”. In un’intervista a Repubblica, Sasso si scusa e dichiara: “Faccio ammenda, quella frase è uscita sulla mia pagina Facebook e me ne assumo la responsabilità. Magari un giorno spiegherò l’accaduto. E intanto, per piacevole penitenza, mi impegno a rileggere i canti del“. La sua nomina, ieri, ha fatto discutere anche per un’altra gaffe, perché il ...

