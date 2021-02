Il sindaco Coppola: "Stati generali per rendere Sorrento modello del turismo d'Italia" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Luca Sablone Presente all'evento il ministro Garavaglia: "Mettiamo a disposizione del Paese uno studio commissionato da noi". Pronto il piano anti-Covid per salvare la stagione: "Vaccini e tamponi molecolari in ingresso e uscita per i turisti" Un'iniziativa per promuovere il turismo locale e far diventare la città polo centrale d'Italia grazie al contributo di esperti e cittadini. Si può sintetizzare così la decisione dell'Amministrazione di Sorrento di lanciare gli Stati generali del turismo - patrocinati da Regione Campania ed Enit, l'Agenzia nazionale del turismo - per conferire alla città il posizionamento culturale e turistico a livello nazionale e internazionale che merita. Un importante evento testimoniato dalla presenza di Massimo Garavaglia, il ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Luca Sablone Presente all'evento il ministro Garavaglia: "Mettiamo a disposizione del Paese uno studio commissionato da noi". Pronto il piano anti-Covid per salvare la stagione: "Vaccini e tamponi molecolari in ingresso e uscita per i turisti" Un'iniziativa per promuovere illocale e far diventare la città polo centrale d'grazie al contributo di esperti e cittadini. Si può sintetizzare così la decisione dell'Amministrazione didi lanciare glidel- patrocinati da Regione Campania ed Enit, l'Agenzia nazionale del- per conferire alla città il posizionamento culturale e turistico a livello nazionale e internazionale che merita. Un importante evento testimoniato dalla presenza di Massimo Garavaglia, il ...

