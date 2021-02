Il Segreto anticipazioni | BEGOÑA e ROSA “alleate” per uccidere MANUELA!

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Fino a che punto si spingerà la follia diSolozabal (Blanca Oteyza)? Nelle ultime puntate de Il, la psicopatica consorte di Ignacio (Manuel Regueiro) avrà in mente un solo obiettivo: sbarazzarsi per sempre della domestica Manuela (Almudena Cid), a suo dire innamorata del marito e desidedi prendere il suo posto nel cuore di Marta (Laura Minguell),(Sara Sanz) e Carolina (Berta Castañè), le sue tre figlie. Una convinzione, in parte errata, che la porterà a spingersi oltre il limite. Il, trame:spinge Manuela giù dalle scale! Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già che ad un certo puntoprenderà l’iniziativa e, al termine di una discussione molto animata, deciderà di ...

redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La mammina è completamente fuori controllo e... - infoitcultura : Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni ultima puntata: Erasmo ha un segreto - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni Una rivelazione che lascerà il segno! - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni oggi 24 febbraio: la furia di Donna Francisca contro Soledad - #Segreto #anticipazioni… - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni oggi 22 febbraio: le sofferenze di Soledad -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

Tv Soap

..., trama della decima e ultima puntata Suor Angela ha scoperto tutta la verità sul ... nasconde, forse, qualcosa? Erasmo, infatti, sembra avere un piano, ma quale sarà? Intanto, ...Da non perdere : diventa fan della nostra pagina Facebook su Il, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte leAnticipazioni della puntata di oggi, venerdì 26 febbraio, di Tempesta d’Amore: Ariane ha in mente un nuovo piano, per evitare che Robert possa scoprire il nascondiglio segreto, dove tiene una enorme ...Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dovrà vedersela con diversi “avversari” nelle prossime puntate italiane di Una Vita e uno dei suoi nemici sarà Santiago Becerra (Aleix Melé), il presunto marito di ...