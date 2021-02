Il royal look del giorno. Letizia di Spagna chic in black & white (Di venerdì 26 febbraio 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Letizia di Spagna, 49 anni, sorprende sempre. Sopratutto per l’arte del riciclo che sa rendere perfetta. Per l’inaugurazione del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear ha indossato un look del 2015. Non solo le stava ancora bene, e questo rende l’idea di quanto sia attenta alla sua forma fisica e immagine, ma ha colpito per la sua chic attitude: la regina ha tirato fuori dall’armadio un abito di tweed di Felipe Varela che ha combinato sapientemente con un paio di stiletto Manolo ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Idel 2021 guarda le fotodi, 49 anni, sorprende sempre. Sopratutto per l’arte del riciclo che sa rendere perfetta. Per l’inaugurazione del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear ha indossato undel 2015. Non solo le stava ancora bene, e questo rende l’idea di quanto sia attenta alla sua forma fisica e immagine, ma ha colpito per la suaattitude: la regina ha tirato fuori dall’armadio un abito di tweed di Felipe Varela che ha combinato sapientemente con un paio di stiletto Manolo ...

