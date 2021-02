Il ritorno di Conte: “La politica deve perseguire un europeismo critico, non fideistico. Regioni? Mai usato il potere sostitutivo dello Stato” (Di venerdì 26 febbraio 2021) La gestione della pandemia, il ruolo (e la responsabilità) della politica e il rapporto con la scienza. Ma anche la necessità di avere un approccio “critico” e non “fideistico” nei confronti dell’Europa, che va rilanciata per “recuperare, attualizzandole, le ragioni fondative del sogno europeo“. L’ex premier Giuseppe Conte, tornato oggi all’Università di Firenze, ha iniziato la sua lectio davanti agli studenti della scuola di giurisprudenza dicendo che oggi “è il giorno che segna il suo rientro” in ateneo. Proprio il suo futuro politico è al centro di discussioni e dibattiti dentro il Movimento 5 stelle e non solo. Conte ha anche parlato del rapporto con le Regioni, con cui si è cercato di coltivare un “costante dialogo”, pur tra le difficoltà e i “momenti critici”, senza mai pensare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) La gestione della pandemia, il ruolo (e la responsabilità) dellae il rapporto con la scienza. Ma anche la necessità di avere un approccio “” e non “” nei confronti dell’Europa, che va rilanciata per “recuperare, attualizzandole, le ragioni fondative del sogno europeo“. L’ex premier Giuseppe, tornato oggi all’Università di Firenze, ha iniziato la sua lectio davanti agli studenti della scuola di giurisprudenza dicendo che oggi “è il giorno che segna il suo rientro” in ateneo. Proprio il suo futuro politico è al centro di discussioni e dibattiti dentro il Movimento 5 stelle e non solo.ha anche parlato del rapporto con le, con cui si è cercato di coltivare un “costante dialogo”, pur tra le difficoltà e i “momenti critici”, senza mai pensare ...

