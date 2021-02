Il ritorno della Lega al Viminale | Salvini | “Lavoriamo su dossier aperti | come le pistole taser alla Polizia”

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 febbraio 2021): “Contento per Molteni al” La nomina del leghista Nicola Molteni alad alcuni sembra un déjà vu: il viceministro, già sottosegretario quando agli Interni c’era Matteo, è stato uno dei protagonisti dell’era dei “porti chiusi”, che ha lavorato dietro le quintescrittura dei decreti sicurezza. E a via Bellerio si sfregano le mani. “La presenzaal ministero dell’Interno è una garanzia per l’Italia e per gli italiani”, ha dettoieri ai cronisti del Senato, soddisfatto per l’incarico affidato al suo fedelissimo, di cui è stato il principale sponsor con il premier Mario Draghi. Iche l’ex ministro ha rilanciato nelle sue prime dichiarazioni sono quelli di pubblica sicurezza, ...