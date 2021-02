Il racconto di Massimo Ghini: “Mio figlio ricoverato per Covid dopo un party” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il figlio dell’attore romano ha una polmonite bilaterale da Covid L’attore romano Massimo Ghini, all’AdnKronos ha raccontato l’epopea familiare che sta vivendo e che ha vissuto in questi mesi. “dopo l’odissea di mia figlia che non riusciva a tornare da Londra in Italia ora ho anche mio figlio di 25 anni in ospedale con una polmonite bilaterale da Covid”. Il figlio, Lorenzo di soli 25 anni, insieme a un gruppo di amici ha organizzato un mini party previo comunque tampone rapido, cosa che non è stata comunque sufficiente: “Tutto è nato da un assembramento. Mio figlio e un gruppo di sui amici avevano deciso, visto che non ne potevano più, di incontrarsi in una casa e avevano fatto tutti il tampone rapido. Invece non è ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildell’attore romano ha una polmonite bilaterale daL’attore romano, all’AdnKronos ha raccontato l’epopea familiare che sta vivendo e che ha vissuto in questi mesi. “l’odissea di mia figlia che non riusciva a tornare da Londra in Italia ora ho anche miodi 25 anni in ospedale con una polmonite bilaterale da”. Il, Lorenzo di soli 25 anni, insieme a un gruppo di amici ha organizzato un miniprevio comunque tampone rapido, cosa che non è stata comunque sufficiente: “Tutto è nato da un assembramento. Mioe un gruppo di sui amici avevano deciso, visto che non ne potevano più, di incontrarsi in una casa e avevano fatto tutti il tampone rapido. Invece non è ...

