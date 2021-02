Il Prof, La Studentessa e La Madre: il Video dell’Esame Online Dove Tutti Hanno Sbagliato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ha ricevuto migliaia di visualizzazioni il Video che mostra una Studentessa universitaria alle prese con un esame di medicina Online. La ragazza, dopo aver Sbagliato una risposta, viene rimproverata dal ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ha ricevuto migliaia di visualizzazioni ilche mostra unauniversitaria alle prese con un esame di medicina. La ragazza, dopo averuna risposta, viene rimproverata dal ...

Franceschina273 : @giorgiogilestro Secondo me fanno tutti una bruttissima figura, il prof, la studentessa e la madre - EligioDeRoma : @CrCarpinelli @AntoCarrieri @LucaBizzarri 'rendere consapevole una studentessa di un errore macroscopico' è un eufe… - nattydoctor : le persone che condividono sghignazzando il video della studentessa umiliata dal prof sono le stesse che scrivono R… - jollyroger80 : @RussianMike31 @LucaBizzarri Non tutti hanno l’aplomb inglese! Mettere sullo stesso piano Prof e studentessa (che f… - Casertasera : IL PROF “MORTIFICA” LA STUDENTESSA NELL’ESAME IN DAD E LA MADRE INTERVIENE. IL VIDEO DIVENTA VIRALE -