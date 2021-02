Il Principe Harry nella villa di Willy il Principe di Bel Air... e canta anche la sigla (VIDEO) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Principe Harry è stato guidato dall'attore James Corden in un tour per Los Angeles: l'ha portato a visitare la villa di Willy il Principe di Bel Air e il Duca ha anche canticchiato la sigla. Il Principe Harry, duca di Sussex, va in visita nella villa di Willy, il Principe di Bel Air: l'idea "regale" l'ha avuta James Corden per il suo The Late Late Show, ma nemmeno il celebre conduttore si aspettava che il figlio di Lady Diana e del Principe Carlo sapesse a memoria la sigla della serie tv. Ora che il Duca e la Duchessa del Sussex si sono stabiliti nel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilè stato guidato dall'attore James Corden in un tour per Los Angeles: l'ha portato a visitare ladiildi Bel Air e il Duca hacanticchiato la. Il, duca di Sussex, va in visitadi, ildi Bel Air: l'idea "regale" l'ha avuta James Corden per il suo The Late Late Show, ma nemmeno il celebre conduttore si aspettava che il figlio di Lady Diana e delCarlo sapesse a memoria ladella serie tv. Ora che il Duca e la Duchessa del Sussex si sono stabiliti nel ...

Meghan Markle e Harry, l'ex principe si sfoga: "Stavano distruggendo la mia salute mentale" 'La stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale': il principe Harry si è raccontato in un'intervista a James Corden , il conduttore del programma americano The Late Late Show . Il nipote della Regina Elisabetta ha spiegato di nuovo il motivo che lo ha ...

Il principe Harry rivela: «Non ho detto addio alla royal family, ma a un ambiente tossico» Vanity Fair Italia Ecco cosa pensa il Principe Harry di ‘The Crown’ «Mi dà meno fastidio The Crown di tutte le cose che vedo scritte in giro sulla mia famiglia, mia moglie, e anche me stesso», aggiunge il principe. Prima della (attesissima) intervista da Oprah Winfrey ...

Il principe Harry: «Sono andato via perché stavano distruggendo la mia salute mentale» Il colloquio si è svolo in gran parte su un autobus scoperto in giro per Los Angeles.Il principe si è scagliato contro la stampa britannica e ha rassicurato che ci sarà sempre per la famiglia. A un ce ...

'La stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale': il Principe Harry si è raccontato in un'intervista a James Corden, il conduttore del programma americano The Late Late Show. Il nipote della Regina Elisabetta ha spiegato di nuovo il motivo che lo ha portato a lasciare il Regno Unito.