Il primo cittadino del comune nel foggiano ha scritto il suo sfogo su Facebook

fabianacriscuol : RT @AiutoDonato: “L’Internet delle cose”, quello che viene definito con il termine #IoT è alla base di una crescita che può rendere la nost… - AiutoDonato : “L’Internet delle cose”, quello che viene definito con il termine #IoT è alla base di una crescita che può rendere… - TZnidarcic : @RadioSavana Un tre anni fa ho avuto una spedizzione a Cori in Latina. Mi sono detto, che in entrata chiedero primo… - ciuffino : RT @Linkiesta: La disperata provocazione del sindaco della località più fredda della Lapponia. Il primo cittadino di Salla, Erkki Parkkine… - TuttoQuaNews : RT @Linkiesta: La disperata provocazione del sindaco della località più fredda della Lapponia. Il primo cittadino di Salla, Erkki Parkkine… -

Ultime Notizie dalla rete : primo cittadino

Rietinvetrina

... presso la tabaccheria di Antonio Marotti in piazza Santa Sofia, parteciperà il sindaco Clemente Mastella, che sarà ila farsi rilasciare un certificato anagrafico in tabaccheria, l'...... a San Pietro Vernotico ci sono 8 positivi al Covid - 19 , ma nelle scorse settimane questa cifra ha raggiunto anche le 40 unità , per questo ilchiede ancora prudenza. La cittadina è ...I beninformati dicono che c’è una guerra in atto. Sì, la senatrice leghista Sonia Fregolent ha sbagliato. Sì, era inopportuno (benché legittimo) chiedere il bonus per i centri estivi del figlio. Sì, u ...La Maddalena è il terzo comune della Sardegna a finire in zona rossa, dopo Bono e San Teodoro, a causa della variante inglese.