IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedi 1° marzo 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di lunedì 1° marzo 2021: La nuova capocommessa del PARADISO DELLE SIGNORE si chiama Gloria Moreau (Lara Komar) ed è subito ben accetta dalle veneri del grande magazzino milanese. Nel frattempo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si occupa della nuova collezione di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e non sa se inserire o meno il nuovo abito stile “british”; la stilista tuttavia è determinata a difendere la sua creazione, ci riuscirà? Maria Puglisi (Chiara Russo) ora è a tutti gli effetti una vicina di casa della famiglia Amato e questo la lega ancora di più con Rocco (Giancarlo Commare). Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) riesce a trovare lavoro come magazziniere del ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 26 febbraio 2021)puntata de Il5 di lunedì 1°: La nuova capocommessa delsi chiama Gloria Moreau (Lara Komar) ed è subito ben accetta dalle veneri del grande magazzino milanese. Nel frattempo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si occupa della nuova collezione di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e non sa se inserire o meno il nuovo abito stile “british”; la stilista tuttavia è determinata a difendere la sua creazione, ci riuscirà? Maria Puglisi (Chiara Russo) ora è a tutti gli effetti una vicina di casa della famiglia Amato e questo la lega ancora di più con Rocco (Giancarlo Commare). Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) riesce a trovare lavoro come magazziniere del ...

