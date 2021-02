Il Pappagallo vince la seconda edizione de Il Cantante mascherato (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Pappagallo vince questa seconda edizione de Il Cantante mascherato: chi c’era sotto la maschera? , nuovo programma canoro condotto da Milly Carlucci. Il regolamento è semplice: una serie di personaggi dello spettacolo che si sfidano cantando, ma senza mostrare la propria identità. Ognuno di loro infatti sceglie una maschera e puntata dopo puntata lascia una serie di indizi, che portato il pubblico e i giurati a fare una serie di supposizioni alla scoperta delle identità nascoste. Le maschere di quest’anno erano ben 9: Giraffa (Katia Ricciarelli), Pecorella (Alessandra Mussolini), Alieno (Ricchi e Poveri e poi Gigi e Ross), Tigre Azzurra (Mauro Coruzzi), Gatto (Sergio Assisi), Orsetto (Simone Montedoro), Lupo (Max Giusti), Farfalla (Mietta) e Pappagallo (Red ... Leggi su zon (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilquestade Il: chi c’era sotto la maschera? , nuovo programma canoro condotto da Milly Carlucci. Il regolamento è semplice: una serie di personaggi dello spettacolo che si sfidano cantando, ma senza mostrare la propria identità. Ognuno di loro infatti sceglie una maschera e puntata dopo puntata lascia una serie di indizi, che portato il pubblico e i giurati a fare una serie di supposizioni alla scoperta delle identità nascoste. Le maschere di quest’anno erano ben 9: Giraffa (Katia Ricciarelli), Pecorella (Alessandra Mussolini), Alieno (Ricchi e Poveri e poi Gigi e Ross), Tigre Azzurra (Mauro Coruzzi), Gatto (Sergio Assisi), Orsetto (Simone Montedoro), Lupo (Max Giusti), Farfalla (Mietta) e(Red ...

caterinabalivo : Pappagallo è RED CANZIAN e vince #IlCantanteMascherato e poi non dite che non ve lo avevo detto ?? magico, elegante… - StraNotizie : Pappagallo vince Il Cantante Mascherato: ecco chi c’era sotto la maschera - tempoweb : #CANTANTEMASCHERATO vince il Pappagallo #RedCanzian La Farfalla-Mietta è seconda @IlCantanteRai1… - AntoniaGuarini : RT @caterinabalivo: Pappagallo è RED CANZIAN e vince #IlCantanteMascherato e poi non dite che non ve lo avevo detto ?? magico, elegante ed… - Checco_01 : RT @caterinabalivo: Pappagallo è RED CANZIAN e vince #IlCantanteMascherato e poi non dite che non ve lo avevo detto ?? magico, elegante ed… -