Il nuovo governo Draghi mette d’accordo tutti, anche la Meloni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco perché la Lega di Salvini e FDI con Giorgia Meloni potrebbero trarre dei vantaggi da questo nuovo governo di Mario Draghi Il governo guidato da Mario Draghi è, a tutti gli effetti, al completo. Ieri si è concluso il consiglio dei ministri dove sono stati approvati la lista dei sottosegretari e viceministri. Saranno 19 donne e 20 uomini. Da definire soltanto il sottosegretario con delega allo sport. L’ufficialità ha provocato non pochi malumori in un esecutivo che sempre di più acquista i connotati di una accozzaglia informe e senza prospettiva. Il completamento dell’occupazione dei ruoli istituzionali certifica a pieno titolo la sconclusionata “macedonia” di figuri che occuperanno ruoli strategici per il futuro del Paese. Nel nuovo ... Leggi su zon (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco perché la Lega di Salvini e FDI con Giorgiapotrebbero trarre dei vantaggi da questodi MarioIlguidato da Marioè, agli effetti, al completo. Ieri si è concluso il consiglio dei ministri dove sono stati approvati la lista dei sottosegretari e viceministri. Saranno 19 donne e 20 uomini. Da definire soltanto il sottosegretario con delega allo sport. L’ufficialità ha provocato non pochi malumori in un esecutivo che sempre di più acquista i connotati di una accozzaglia informe e senza prospettiva. Il completamento dell’occupazione dei ruoli istituzionali certifica a pieno titolo la sconclusionata “macedonia” di figuri che occuperanno ruoli strategici per il futuro del Paese. Nel...

Capezzone : Su @atlanticomag @NicholasPelle e l’emergenza sbarchi che torna, senza che ci sia alcun cambio di passo da parte de… - ciropellegrino : Vi presento Stefania #Pucciarelli, nuovo sottosegretario alla Difesa nel governo #Draghi. - borghi_claudio : Sono sicuro che gli altri membri della eccellente squadra di governo della Lega che giureranno domani non me ne vor… - Gielle76 : RT @ComVentotene: Per rendere operative le leggi approvate dal governo guidato da #Conte, sarebbero serviti 792 decreti attuativi: al momen… - tg2rai : Il governo al lavoro sul nuovo #dpcm con le misure #anticovid. Tema vaccini, il premier #Draghi al suo primo Consig… -