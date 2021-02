Il nuovo Corso di Reggio? 80 mila euro di mazzetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 28 ottobre 2020, il noto imprenditore Francesco Siclari presidente dell Ance, l associazione che raccoglie i costruttori reggini, della Cassa Edile e del Comitato per il Mezzogiorno, organo dell ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 28 ottobre 2020, il noto imprenditore Francesco Siclari presidente dell Ance, l associazione che raccoglie i costruttori reggini, della Cassa Edile e del Comitato per il Mezzogiorno, organo dell ...

GDPR25thMay18 : RT @mosaicolearning: NUOVO CORSO ????????????????®: GDPR: GESTIONE SICURA DEI DATI ?? L’esplosione di dati registrati oggi richiede attenzione per… - mosaicolearning : NUOVO CORSO ????????????????®: GDPR: GESTIONE SICURA DEI DATI ?? L’esplosione di dati registrati oggi richiede attenzione p… - laquila_calcio : FABIO CIUFFETELLI È UN NUOVO CALCIATORE ROSSOBLÙ ??#Ciuffetelli:'Questa chiamata inaspettata è un motivo di orgogli… - 0p_cris0 : Non io che non sto dormendo, apro twt e trovo di nuovo il finimondo in tl, la giornata di ieri è ancora in corso ve… - ChiaraRossett15 : RT @NonEvoluto: Ho sin da subito sposato il progetto @socios in quanto li seguivo da tempo, ma non mi sarei MAI aspettato un tale risultato… -