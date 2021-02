Il nuovo capitolo dell’elettrizzante epopea di Dr.Stone sarà disponibile a marzo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Fin da quando uscì il primo volume, a fine 2018, DR.ha raccolto un grandissimo successo di critica e pubblico e la sua popolarità è cresciuta ulteriormente nel corso del tempo, grazie anche alla serie animata trasmessa su Crunchyroll. A2021, una nuova uscita all’insegna della #SciencePower arriverà ad appassionare tutti i fan dell’avvincente storia di Senku. Questa volta però, il protagonista della storiaByakuya Ishigami – ovvero il padre adottivo di Senku– insieme all’equipaggio di astronauti ospiti della ISS. Per salvare l’umanità rimasta pietrificata, i sei superstiti azzardano un fortunoso rientro sulla Terra, lasciando il piccolo robot REI sulla stazione orbitante. Come si susseguiranno i giorni di Byakuya sulla Terra e cosa nedi REI sulla ISS? E come si evolverà il loro ...

DR.STONE REBOOT: BYAKUYA: UNO STRAORDINARIO VOLUME UNICO FIRMATO BOICHI. Il nuovo capitolo dell' epopea di Dr.Stone arriva a marzo ...