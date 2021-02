Il Movimento ha deciso di stare dentro il Governo per incidere Ferrara M5S | “Saremo i cani da guardia degli interessi dei cittadini”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Senatore Gianluca(M5S), è stata ultimata la squadra dicon le nomine dei sottosegretari, che hanno scontentato una buona fetta di attivisti e del. Addirittura ci sono stati nuovi fuoriusciti. Lei che ne pensa? La genesi e la composizione di questole conoscevamo già, i sottosegretari sono espressione dei vari partiti così come lo erano i ministri. Non sono i nomi il motivo per cui abbiamodi sostenerli, sappiamo bene quanta sia la distanza tra ile alcuni componenti delDraghi. Il5 Stelle hadiper, per far approvare norme come quelle che abbiamo inserito nel decreto Milleproroghe ...

