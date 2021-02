“Il mio Luca è stato tradito da qualcuno che gli stava molto vicino” (Di venerdì 26 febbraio 2021) La moglie di Luca Attanasio ne è convinta. E rivela questa sua convinzione durante un’intervista a Il Messaggero: . E ancora: “L’unica risposta che mi sono data e che posso dare è che qualcuno che conosceva i suoi spostamenti ha parlato, lo ha venduto e lo ha tradito. Mentre io ho perso l’amore della mia vita”. Parole strazianti. Ed effettivamente il dubbio della moglie di Attanasio è condiviso da molti. E ovvero: chi sapeva della missione dell’ambasciatore? Chi è che ha segnalato a che ora e in che punto sarebbero passate le due jeep bianche su cui viaggiavano i sette (lui, il carabiniere Vittorio Iacovacci, l’autista Mustafa Milambo, il vicedirettore del Pam in Congo Rocco Leone e tre congolesi – di cui non si hanno tracce)? Alcune informazioni utili potranno essere date da Leone, che – dopo essere già stato sentito ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) La moglie diAttanasio ne è convinta. E rivela questa sua convinzione durante un’intervista a Il Messaggero: . E ancora: “L’unica risposta che mi sono data e che posso dare è cheche conosceva i suoi spostamenti ha parlato, lo ha venduto e lo ha. Mentre io ho perso l’amore della mia vita”. Parole strazianti. Ed effettivamente il dubbio della moglie di Attanasio è condiviso da molti. E ovvero: chi sapeva della missione dell’ambasciatore? Chi è che ha segnalato a che ora e in che punto sarebbero passate le due jeep bianche su cui viaggiavano i sette (lui, il carabiniere Vittorio Iacovacci, l’autista Mustafa Milambo, il vicedirettore del Pam in Congo Rocco Leone e tre congolesi – di cui non si hanno tracce)? Alcune informazioni utili potranno essere date da Leone, che – dopo essere giàsentito ...

bendellavedova : Ringrazio il presidente #MarioDraghi per la fiducia concessami con la nomina a sottosegretario agli Affari Esteri.… - Corriere : Attanasio, la moglie Zakia Seddiki: «Il mio Luca tradito da qualcuno che gli era molto vicino» - Corriere : La moglie dell’ambasciatore ucciso in Congo: «Venduto da chi conosceva i suoi movimenti» - chepesantezza_ : il nuovo film della Pixar mi piacerà sicuramente, lo sento a pelle perché sin da piccola ho appurato che se ti chia… - mauro_gianca : RT @lucarallo: Per il bene della comunità: le idee innovative di Adriano Olivetti che continuano ad insegnare Leggi il mio post https://t.… -